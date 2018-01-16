Муниципалитеты Тверской области получили свыше 20 новых школьных автобусов

ТВЕРЬ, 16 янв — РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области получили 23 новых школьных автобуса, которые были закуплены в конце прошлого года, на что федеральные власти выделили 36,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

"Транспорт был закуплен в конце прошлого года за счёт федерального бюджета на сумму 36,6 миллиона рублей. Автобусы марок "Ford" и "Газель" выйдут на школьные маршруты в сельской местности в 18 районах", — сказал Руденя.

По его словам, новый автопарк заменит машины, которые эксплуатировались в регионе с 2008 года.

"На протяжении нескольких лет мы осуществляем плановую работу по модернизации школьного автопарка. В 2016-2017 году регион приобрел 119 единиц транспорта. Мы договорились выполнять федеральные нормативы по обеспечению качества и безопасности перевозок детей. Сегодня на территории Тверской области нет школьных автобусов старше десяти лет", — обозначил Руденя.

Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, трансляционными громкоговорящими устройствами, кнопками "сигнал водителю", ремнями безопасности, дополнительными подножками пассажирской двери.

По данным пресс-службы правительства области, в настоящее время в сфере школьных перевозок на территории Верхневолжья задействована 401 единица транспорта, организован 581 маршрут общей протяжённостью около 52 тысяч километров. Ежедневно на занятия на школьных автобусах добираются более 10 тысяч детей — почти половина учеников сельских школ Тверской области.

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