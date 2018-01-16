Поклонская ответила на слова Собчак о "неполноценности" крымчан

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.
Поклонская подчеркнула, что сейчас каждый политик и чиновник должен сделать так, "чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России".
Она отметила, что Крым активно развивается, ведутся грандиозные стройки, на полуостров едут иностранные туристы, а мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве.
"Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец", — подытожила Поклонская.
У крымчан другие приоритеты
В Крыму мгновенно отреагировали на слова телеведущей. Так, в парламент полуострова назвали неуместным заявление Собчак, объяснив его незнанием ситуации.
"Города, которые будут принимать матчи <…>, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. Ксения в последнее время любит смешить", — сказал РИА Новости глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.
По его словам, крымчане будут активно поддерживать на чемпионате свою национальную команду — сборную России.
Окончательный список городов, в которых состоятся игры ЧМ-2018, ФИФА утвердила еще в сентябре 2012 года. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Политик отметил, что для большинства стран Крым — это санкционная зона, туда "не рвется иностранный капитал", а также пока не будет международных футбольных матчей.
"Но в Крыму мирное небо и есть возможность людям жить и работать, а без "признания Америки" можно жить и дальше. Мы все помним, как в 2014 году Ксения Собчак возмущалась тем, что французские устрицы не привозят и вино с частных виноградников тоже не везут. Для нее это было трагедией", — заключил он.
По его словам, Собчак "стращает жителей полуострова, как им плохо будет жить без признания Крыма Западом".
Крымчане не чувствуют ущемленности
Он напомнил, что на полуострове появится специальная фан-зона для болельщиков.
Также Колесниченко предложил, чтобы каждый кандидат в президент проходил психиатрическую экспертизу.
"Много сегодня есть у нас кандидатов, адекватность которых вызывает сомнения. Ну а что касается "перлов" Собчак, то они, безусловно, позволяют крымчанам жить еще веселее и интереснее, чем мы жили до этого", — заключил он.
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