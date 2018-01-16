Поклонская ответила на слова Собчак о "неполноценности" крымчан

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.

Накануне кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что жители Крыма ущемлены в правах в сравнении с остальными россиянами. В качестве примера она привела тот факт, что на полуострове не будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу. По ее мнению, такое решение приняли, поскольку "туда никто не приедет". Она также отметила, что на полуострове нет ни одного отделения Сбербанка.

Поклонская подчеркнула, что сейчас каждый политик и чиновник должен сделать так, "чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России".

Она отметила, что Крым активно развивается, ведутся грандиозные стройки, на полуостров едут иностранные туристы, а мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве.

"Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец", — подытожила Поклонская.

У крымчан другие приоритеты

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". В октябре на своей первой пресс-конференции она сообщила, что считает Крым украинским.

В Крыму мгновенно отреагировали на слова телеведущей. Так, в парламент полуострова назвали неуместным заявление Собчак, объяснив его незнанием ситуации.

"Города, которые будут принимать матчи <…>, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. Ксения в последнее время любит смешить", — сказал РИА Новости глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

По его словам, крымчане будут активно поддерживать на чемпионате свою национальную команду — сборную России.

Окончательный список городов, в которых состоятся игры ЧМ-2018, ФИФА утвердила еще в сентябре 2012 года. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что в определенных моментах жизни жители полуострова испытывают ограничения, но у них другие приоритеты.

Политик отметил, что для большинства стран Крым — это санкционная зона, туда "не рвется иностранный капитал", а также пока не будет международных футбольных матчей.

"Но в Крыму мирное небо и есть возможность людям жить и работать, а без "признания Америки" можно жить и дальше. Мы все помним, как в 2014 году Ксения Собчак возмущалась тем, что французские устрицы не привозят и вино с частных виноградников тоже не везут. Для нее это было трагедией", — заключил он.

По его словам, Собчак "стращает жителей полуострова, как им плохо будет жить без признания Крыма Западом".

Крымчане не чувствуют ущемленности



Как заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, крымчане не чувствуют себя ущемленными из-за предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Он напомнил, что на полуострове появится специальная фан-зона для болельщиков.

Также Колесниченко предложил, чтобы каждый кандидат в президент проходил психиатрическую экспертизу.

"Много сегодня есть у нас кандидатов, адекватность которых вызывает сомнения. Ну а что касается "перлов" Собчак, то они, безусловно, позволяют крымчанам жить еще веселее и интереснее, чем мы жили до этого", — заключил он.

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