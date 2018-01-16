Прогресс технологий создает риск роста неравенства, заявил Медведев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Прогресс технологий создает такие вызовы, как рост социального неравенства и в доходах людей, и в неравномерности территориального развития, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Прогресс технологий создает и другие вызовы, том числе социальные, такие как рост неравенства. Причем речь идет не только о неравенстве в доходах людей, но и о неравномерности территориального развития. Скорость технологических изменений в мегаполисах, крупных городах может усиливать их отрыв от малых городов, сельской местности", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

По его словам, задачей властей является обеспечение всех условий "для нормальной жизни и развития людей вне зависимости от места проживания".

"К этим вызовам я бы добавил риск закрепления "технологического занавеса" — барьера между развитыми странами, которые владеют не только новыми технологиями, но и возможностями их совершенствовать, и теми, кто таких возможностей не имеет", — отметил также премьер-министр.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).