Медведев рассказал, к чему приведет развитие искусственного интеллекта

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта может привести к переоценке фундаментальных ценностей, в том числе в связи с уменьшением личного пространства в деятельности человека, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2018 "Россия и мир: цели и ценности".

Премьер отметил, что искусственный интеллект начинает действовать в традиционных для человека сферах. "Некоторые эксперты говорят о его постоянно расширяющейся экспансии. Даже о "бунте искусственного интеллекта",- сказал он.

Глава кабмина отметил, что во многом это вызов не экономического, а нравственного и этического характера. По словам Медведева, технологически приватности не существует уже сейчас. Для экономики в этом есть плюсы, отметил глава правительства, поскольку можно добиться практически идеального таргетирования рекламы, предсказывать и формировать спрос на продукцию. Но вопрос в том, сказал Медведев, насколько будет защищена эта информация от возможных злоупотреблений.

Медведев подчеркнул, что появляется возможность навязывания и в сфере политики. "Иногда такая реклама переносится в политическую сферу и достаточно агрессивными методами "продвигаются" не только коммерческие, но и политические продукты", — отметил он.

"Иногда кажется, что само понятие частного пространства — или "privacy" — совсем скоро уйдет из нашей жизни. А в значительной мере именно на нем основывается система традиционных ценностей нашего общества. Не приведет ли это к переоценке?"- сказал он.

Медведев выразил надежду, что фундаментальные ценности останутся неизменными с развитием технологий, хотя и назвал изменения последнего времени серьезным интеллектуальным и мировоззренческим вызовом.

Он подчеркнул, что особым ресурсом в экономике выступает интеллект человека. "Избыток интеллектуальных ресурсов не приводит к какому-либо падению "цен" на них", — сказал Медведев.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).