Топилин рассказал о работе по выплатам пособий на первенца

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Все необходимые средства из федерального бюджета РФ для выплаты пособий на первого ребёнка перечислены, работа в регионах идет, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

"Заявления уже подаются, деньги мы перечислили в пятницу в регионы. Все деньги в регионы ушли, сейчас в регионах идет работа", — сказал Топилин в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о том, каковы результаты мониторинга по выплатам ежемесячных пособий на первого ребёнка.

"В регионах есть все возможности, чтобы человек подал заявление, произошла проверка доходов, ему выплатили пособие. Все деньги в регионах есть, это уже процесс, который войдёт в обычное русло", — добавил он.

Накануне министр отмечал, что регионы получат на эти цели 21,4 миллиарда рублей в 2018 году. Глава ведомства тогда отметил, что по оценкам регионов, в этом году на выплаты смогут претендовать около 336 тысяч семей, в которых с 1 января 2018 года родится первый ребенок.

С этого года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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