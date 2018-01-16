Топилин рассказал об обсуждении вопроса пенсионного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается экспертами постоянно, но у министерства труда РФ нет такого решения, заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

"Эксперты обсуждают это постоянно", — сказал Топилин, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли повышение пенсионного возраста в стране.

"У нас нет таких решений", — прокомментировал позицию Минтруда по этому вопросу Топилин в кулуарах Гайдаровского форума.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Топилин ранее заявлял, что повышение пенсионного возраста — "самый спорный момент" с точки зрения балансировки пенсионной системы.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>