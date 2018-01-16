Скворцова рассказала о развитии системы помощи врачам в принятии решений

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Система помощи врачам в принятии решений может начать формироваться уже в этом году с онкологического профиля, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Министр рассказала, что, например, собранные 13 тысяч компьютерных томограмм центрального рака легкого позволило системе лучше различать ранние стадии заболевания лучше медиков. "Мы рассматриваем для себя много интересных проектов на развитие электронного здравоохранения, в том числе программа помощи принятия решений врачами, особенно для сложной диагностики заболеваний, скажем, онкологических заболеваний", — сказала Скворцова.

Она отметила, что уже сейчас действует электронный рубрикатор, который содержит все протоколы лечения, но необходимо, чтобы рабочее место врача было устроено иначе. "Первая часть для любого онколога общая… как только становится ясным гистотип и генетический тип этой опухоли, открывается тот международный протокол, который должен быть", — сказала Скворцова.

Она отметила, что в зависимости от разных типов опухолей должна автоматически определяться подходящая последовательность действий.

"Когда эта система будет внедрена, а мы надеемся, что в этом году начнем ее формирование именно с онкологических заболеваний, тогда, по сути, мы уйдем от человеческого фактора", — добавила министр.

Она добавила, что компьютер не должен заменить врача, но должен ему помочь. "Первый будет онкологический профиль, и второй мы хотим включить неонатологию", — сказала Скворцова.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).