МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства в Ново-Огарево, на повестке дня — вопрос переселения россиян из ветхого жилья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоится регулярное совещание с членами правительства. Сегодня достаточно большая, важная повестка дня. Профильными вопросами будут вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, ряд других актуальных тем", — сказал Песков журналистам.

"В открытом режиме также будут рассмотрены текущие вопросы в присутствии СМИ. Профильным докладчиком будет министр (строительства и ЖКХ РФ Михаил) Мень", — добавил Песков.