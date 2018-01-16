МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова подчеркнула необходимость установить, насколько нормы государственной политики и социализации детей соответствуют действительности после инцидента в школе в Пермском крае.

"Существует целый ряд документов и нормативных актов, которые регламентируют воспитательные и образовательные процессы в нашей стране. Например, "Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года", в которой очень доступно определены приоритеты государственной политики и социализации детей. Нам необходимо выяснить насколько нормы действующих документов перекликаются с действительностью. Важно, чтобы концептуальные меры находили себя на практике, реализовывались на местах – в каждой конкретной школе", — приводятся слова Кузнецовой на официальном сайте детского омбудсмена.

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в пермской школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.