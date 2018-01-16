Все хабаровские школы после резни в Перми оснастят видеокамерами

ХАБАРОВСК, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт после инцидента в Перми поручил завершить оснащение всех школ региона системами видеонаблюдения в первом полугодии 2018 года, сообщает правительство края.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Отмечается, что во вторник Шпорт провел совещание по безопасности в учебных заведениях в связи с событиями в Перми. После ЧП уровень безопасности проанализировали в школах Хабаровского края.

"Сейчас во всех школах края установлены "тревожные кнопки", есть охрана. Почти везде в крае по периметру территории школ установлено ограждение. Системы видеонаблюдения работают в 90% школ. Вячеслав Шпорт поручил в первом полугодии 2018 года полностью завершить оснащение школ края системами видеонаблюдения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости районам окажут финансовую помощь на эти цели из краевого бюджета. Также глава региона поручил решить вопрос с хранением записей с видеокамер на "облачных" серверах, а не на компьютерах в школах, как это происходит сейчас. "Наличие технических средств и охраны – это еще не полная гарантия безопасности, человеческий фактор никто не отменял. Сегодня мы должны более внимательно работать с трудными подростками, разрешать конфликты на ранних стадиях, оперативно сообщать обо всех происшествиях в правоохранительные органы", — приводятся в сообщении слова Шпорта.

Во вторник пермские власти проинформировали, что безопасность школы, где произошла драка с поножовщиной, с технической точки зрения была обеспечена: тревожная кнопка сработала, действовал пропускной режим, однако "сработал человеческий фактор, когда охранник-женщина на входе пропустила одного ученика школы, а второго — бывшего ученика".