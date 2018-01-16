Депутат рассказал о приоритетах, которые имеют жители Крыма

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В определенных моментах жизни жители Крыма испытывают ограничения, но у жителей полуострова другие приоритеты, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Ксения Собчак уже неоднократно выступала трубадуром у западной политики и, фактически, занимается лишь тем, что стращает жителей полуострова, как им плохо будет жить без признания Крыма Западом. И все же, объективно следует отметить, что, конечно же, в определенных моментах жизни крымчане испытывают ограничения", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик отметил, в частности, что для большинства стран Крым – это санкционная зона, и туда "не рвется иностранный капитал", а также пока не будет футбольных матчей.
Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". В октябре на первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции она сообщила, что считает Крым украинской территорией.