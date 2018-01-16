Депутат рассказал о приоритетах, которые имеют жители Крыма

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В определенных моментах жизни жители Крыма испытывают ограничения, но у жителей полуострова другие приоритеты, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак завила о том, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами, и в качестве одного из примеров телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу.

"Ксения Собчак уже неоднократно выступала трубадуром у западной политики и, фактически, занимается лишь тем, что стращает жителей полуострова, как им плохо будет жить без признания Крыма Западом. И все же, объективно следует отметить, что, конечно же, в определенных моментах жизни крымчане испытывают ограничения", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик отметил, в частности, что для большинства стран Крым – это санкционная зона, и туда "не рвется иностранный капитал", а также пока не будет футбольных матчей.

"Но в Крыму мирное небо и есть возможность людям жить и работать, а без "признания Америки" можно жить и дальше. Мы все помним, как в 2014 году Ксения Собчак возмущалась тем, что французские устрицы не привозят и вино с частных виноградников тоже не везут. Для нее это было трагедией. Возможно, это осталось и сейчас. Но у нас на полуострове другие приоритеты, которые не ограничиваются брендовыми вещами, деликатесными продуктами и коллекционными винами", — заключил он.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". В октябре на первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции она сообщила, что считает Крым украинской территорией.