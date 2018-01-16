Скворцова рассказала о распространении цифровой медицины в России

Гайдаровский форум в 2018 году (26)

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Все российские регионы в той или иной степени работают с цифровой медициной, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время делового завтрака на площадке Гайдаровского форума.

"Уже сейчас у нас все регионы работают с цифровой медициной так или иначе", — сказала министр.

Скворцова отметила, что 60% медорганизаций работают с информационными медкартами, переходят на электронный документооборот, а более 60 регионов имеют централизованные архивы цифровых изображений.

"У нас заканчиваются пилотные проекты по телемедицинскому мониторингу дистанционному состояния больных из групп риска", — добавила министр.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018.

Организатором Гайдаровского форума —2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).