Скворцова назвала приоритет здравоохранения в 2018 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Абсолютным приоритетом российского здравоохранения в 2018 году будет борьба с онкологическими заболеваниями, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на деловом завтраке во время Гайдаровского форума.

"Абсолютным приоритетом текущего года является онкология, онкологические заболевания. Важно отметить, что наряду с государственным финансированием… увеличиваются инвестиции в здравоохранение", — сказала Скворцова.

По ее словам, в 2017 году было запущено четыре концессионных соглашения в сфере здравоохранения, интерес проявляют зарубежные партнеры из Европы, США и Австралии.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором Гайдаровского форума —2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).