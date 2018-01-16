В Росздравнадзоре рассказали об обязательной маркировке некоторых лекарств

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Маркировка некоторых лекарств может стать обязательной уже в 2018 году, сказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ранее в начале 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении эксперимента по маркировке лекарств на 2018 год.

"Государственная дума приняла решение, сегодня этот закон подписан президентом, что обязательность маркировки наступает с 1 января 2020 года… сегодня процесс уже активно идет и компании в этом заинтересованы, подключаются. На сегодняшний день более 1,2 тысячи участников подключены к системе маркировки", — сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что для того, чтобы проект начал быстрее масштабироваться, остается режим эксперимента.

"Основная программа отработана, все компоненты созданы, сейчас это будет вовлечение дополнительных участников и регионов. Мы планируем, что во втором полугодии 2018 года для ряда препаратов маркировка уже станет, постановлением правительства, обязательной", — добавил он.