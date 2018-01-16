Губернатор Кузбасса наградил школьника за спасение женщины из пожара

КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник вручил ученику 9-го класса Артему Тимошенко из Чебулинского района региональную медаль за мужество и оперативные действия при спасении человека из пожара, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным властей, инцидент произошел 15 декабря 2017 года в селе Алчедат, где на улице Октябрьской произошло возгорание дома. Артем Тимошенко со своими друзьями оказался недалеко от места пожара.

"Увидев дым, юноши незамедлительно бросились действовать: друзья Артема поспешили за помощью к соседям, а он побежал в дом. Обнаружив, что дверь заперта изнутри, он понял, что там есть люди. Юноша выбил дверь и забежал в дом, уже наполненный огнем и дымом. На полу лежала женщина. Артем вынес хозяйку дома на улицу. Мужественный поступок школьника спас ей жизнь", — говорится в сообщении.

Как отметили в обладминистрации, Артем Тимошенко учится в Алчедатской школе, воспитывается в дружной и трудолюбивой семье. Наталья Тимошенко — работник торгового предприятия. Глава семейства Андрей Тимошенко — машинист-кочегар котельной Алчедатского детского сада "Солнышко". Родителей юноши также пригласили для награждения.

"Аман Тулеев вручил учащемуся девятого класса медаль "За веру и добро". За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в нравственное и интеллектуальное воспитание детей, сохранение и приумножение лучших семейных традиций родители Артема отмечены медалью "Материнская доблесть" и "Отцовская слава", — уточнили в пресс-службе.