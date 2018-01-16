Глава Якутии отчитался о выполнении всех социальных обязательств

ХАБАРОВСК, 16 янв – РИА Новости. Правительству республики Саха (Якутия) в 2017 году удалось выполнить все свои социальные обязательства, несмотря на потери регионального бюджета в 19 миллиардов рублей, сообщил на пресс-конференции во вторник глава региона Егор Борисов.

Он пояснил, в прошлом году налоговая база республики не изменилась, но произошли изменения в законодательстве РФ. Нефтяникам увеличили долю налогов на добычу полезных ископаемых, а когда увеличиваются выплаты по этому налогу, снижается доля налога на прибыль, которая идет в региональный бюджет.

"В результате этого (снижения доли налога на прибыль от нефтедобычи), а также из-за аварии на руднике компании "Алроса" в прошлом году бюджет региона потерял 19 миллиардов рублей. Нас поддержало правительство РФ, выделили гранты, субсидии, бюджетные кредиты, и это помогло сократить потери до 6 миллиардов. Поэтому по всем социальным выплатам республика выполнила свои обязательства", — сказал Борисов.

Он отметил, что в целом по итогам 2017 года экономика Якутии сохранила тенденции роста.