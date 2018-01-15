Отопительный сезон в Воронежской области проходит без срывов

ВОРОНЕЖ, 15 янв — РИА Новости. Воронежская область с начала отопительного сезона избежала аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи тепла потребителям, сообщает в понедельник правительство региона.

Ход отопительного сезона на территории Воронежской области стал главной темой оперативного совещания, которое 15 января провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

"Аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи тепла потребителям, превышающих установленные нормативы, а также из-за неблагоприятных погодных условий с начала отопительного сезона 2017-2018 годов и до сегодняшнего времени не происходило", — говорится в сообщении.

На территории региона создано 356 ремонтных бригад, в том числе восемь аварийных бригад ПАО "МРСК Центра" — "Воронежэнерго", для аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и энергетики. В состав входят более 2,7 тысячи человек и около 1,5 тысячи единиц специализированной техники.

"Правительством области за счет средств областного бюджета сформирован неснижаемый областной аварийный запас материально-технических ресурсов. Им могут воспользоваться все муниципальные образования для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ", — отмечают областные власти.

По их данным, на случай нештатных ситуаций в регионе имеется передвижная котельная мощностью два мегаватта и 279 дизельных генераторных установок, в том числе 146 передвижных.

Всего на территории Воронежской области для обеспечения социально-значимых объектов есть 1174 автономных резервных источника электроснабжения, добавили в правительстве региона.

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