Дефицит учителей в российских школах составляет 1%, заявила Васильева

ХАБАРОВСК, 15 янв – РИА Новости. Дефицит учителей в школах России в настоящее время составляет 1%, сообщила министр образования РФ Ольга Васильева в интервью на телеканале НТВ в понедельник.

"По всей стране у нас примерно 1% дефицит учителей. В крупных мегаполисах дефицита нет, есть определенная проблема с сельскими школами и в отдаленных регионах. Но мы возлагаем надежды на целевое обучение", — сказала Васильева.

Она напомнила, что в Госдуму внесен законопроект о целевом обучении, согласно которому будущий студент, организация и вуз заключают договор. После окончания вуза студент должен отработать в организации не менее трех лет. Если договор не исполнен, последуют штрафные санкции. "Это реальная возможность восполнить те пробелы, где учителей не хватает", — подчеркнула министр.

Кроме того, по ее словам, в школах в недалеком будущем появятся старшие наставники. "Это процесс достаточно сложный, мы работаем с профсоюзами, это открывает возможность занятия позиции так называемой горизонтали на основе профессиональных качеств. Здесь предполагается аттестация раз в три года. До 2019 года она проходит в добровольном режиме – это предметная, психолого-педагогическая и возможность коммуникации", — сказала Васильева.

Министр отметила, что сейчас учителя в школах получают среднюю по региону зарплату.