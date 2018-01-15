Региональный волонтерский центр откроют в Смоленске 25 января

СМОЛЕНСК, 15 янв — РИА Новости. Волонтерский центр Смоленской области, созданный при поддержке главы региона Алексея Островского, приступит к работе в четверг, 25 января — в День российского студенчества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Центр станет единой площадкой развития добровольческого движения области и соберет представителей различных направлений — социального, событийного, медицинского, экологического волонтерства. На его базе планируется проведение семинаров, форумов, круглых столов, конференций и обучающих сессий, участники которых смогут обменяться идеями, объединить усилия и реализовать множество проектОВ в разных областях, а также получить рекомендации по улучшению работы волонтерских организаций", — сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день участниками добровольческого движения в Смоленской области являются более десяти тысяч человек. Кроме того, в настоящее время в соответствии с поручением главы региона реализуется проект по созданию Единой волонтерской карты, которая будет содержать персональные данные владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также позволит получать различные льготы при посещении спортивных и культурных объектов региона.

Как сообщал ранее губернатор Алексей Островский, центр будет работать на базе Молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова. Он будет консолидировать деятельность добровольцев всех направлений и объединит местные волонтерские штабы, созданные в муниципалитетах и образовательных организациях Смоленской области. По словам Островского, наиболее популярными направлениями добровольчества в регионе являются волонтеры Победы, а также социальное волонтерство.

В пресс-службе напомнили, что нынешний год по инициативе президента России объявлен Годом добровольца и волонтера.

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