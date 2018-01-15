Эксперты оценили перспективы проекта о принудительном лечении алкоголиков

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Законопроект о принудительном лечении от алкоголизма в случае его принятия не нарушит права россиян и позволит снизить число страдающих от алкоголизма людей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Суть нововведения

Ранее в понедельник зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение нижней палаты в весеннюю сессию.

"Законопроект готов. Он в настоящее время проходит внутренний аудит, мы его внесли в наш экспертный совет… Я надеюсь, что мы внесем его до конца весенней сессии", — сказал Говорин на круглом столе "Стали ли россияне меньше пить во время новогодних праздников".

Депутат отметил, что документ предполагает обязать людей, совершивших повторные административные нарушения, проходить лечение от алкогольной зависимости, причем в случае отказа может последовать лишение свободы на срок до года.

Права граждан не нарушат

Закон о принудительном лечении от алкоголизма в случае его принятия не нарушит права граждан, так как их мнение все-таки будет учитываться в данной ситуации, считает основатель компании "Алехин и партнеры" Роман Алехин.

"Нет, такой проект не будет нарушать права граждан, так как он не подразумевает применения принудительного лечения к человеку – его мнение будет учитываться, и никакой реабилитации без его согласия никто проводить не будет. Нарушение прав было бы в том случае, если бы речь шла об отправлении на реабилитацию всех граждан, совершивших нарушение в состоянии алкогольного опьянения, без возможности выбора. Однако в настоящий момент речи о таком не идет", — сказал Алехин.

По мнению эксперта, это "очень цивилизованная мера, которая позволит многим пройти лечение и станет стимулом для избавления от зависимости".

Новая мера позволит снизить число алкоголиков

Управляющий партнер КА "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский тоже считает, что вряд ли нововведением предлагается принудительное лечение, гражданину предоставят выбор, и в таком случае проект будет способствовать снижению числа страдающих от алкоголизма людей.

"Пока можно сказать о том, что вряд ли речь будет идти о принудительном лечении как таковом – у человека будет выбор. Не будет принудительной реабилитации, наоборот, человеку предоставят право выбрать между лечением и другим видом наказания. В таком виде проект будет очень благоприятным для снижения числа зависимых людей, поскольку многие предпочтут все же пройти реабилитацию другим видам наказания", — сказал Старинский.

По мнению эксперта, чтобы точно оценить возможные нарушения прав граждан подобным проектом, надо увидеть его в окончательной редакции.