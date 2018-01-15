В УФСИН рассказали о снижении показателя переполненности московских СИЗО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Показатель переполненности столичных СИЗО за год уменьшился на 3,2% и составил 19,8%, таким образом в изоляторах содержатся на 2 тысячи человек больше предельной вместимости, сообщил на коллегии ведомства начальник столичного УФСИН Сергей Мороз.

"На 1 января 2018 года в следственных изоляторах при лимите наполнения в 8 тысяч 657 мест фактически содержалось 10 тысяч 375 человек, общее переполнение составляет 19,8%, что на 3,2% ниже по отношению к прошлому году", — сказал Мороз.

Он отметил, что в прошлом году в СИЗО содержалось 10 тысяч 628 человек, "перелимит", по его словам, составлял 23%.

"Для решения данной проблемы нами не только констатируется факт переполнения следственных изоляторов города, но и предпринимаются все меры, направленные на решение этого сложного вопроса", — добавил он.