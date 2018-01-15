Новое здание Консульства США в Москве начнет прием посетителей 16 января

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Консульский отдел посольства США в Москве с 16 января будет принимать посетителей в новом здании, которое расположено по адресу Большой Девятинский переулок, 8, сообщили в американской дипмиссии.

"Консульский отдел начинает принимать посетителей в новом здании на Большом Девятинском переулке, 8, с 16 января. Консульство расположится в новом здании на территории посольского комплекса США, которое оборудовано самым современным образом, спроектировано с учетом нужд людей с ограниченными возможностями и отвечает высоким стандартам безопасности, принятым в госдепартаменте США в последние годы", — говорится в заявлении пресс-службы посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, "все это позволит улучшить условия, в которых россияне получают консульские услуги".

"Только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований. Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в РФ был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны", — заявили в посольстве.

При этом в дипмиссии обращают внимание, что электронные устройства, включая сотовые телефоны, нельзя будет проносить на территорию консульства, камер хранения для них не предусмотрено.

Подробнее с правилами посещения консульства США можно ознакомиться по ссылке.

Строительство нового здания началось еще в 2013 году на месте снесенных квартир сотрудников посольства США в Москве. Помимо консульского отдела здесь будут располагаться другие офисы посольства США в Москве и жилые помещения для американских дипломатов.