Система поощрения педагогов должна быть прозрачной, считает Васильева

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Система финансового поощрения учителей должна быть прозрачной, сказала министр образования РФ Ольга Васильева в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Министр отметила, что возможность поощрять учителей в рамках базовых и стимулирующих выплат есть и сейчас.

"Здесь возникает второй вопрос: что распределение этой поощрительной надбавки должно быть очень прозрачным и справедливым", — сказала Васильева.

Она добавила, что случаи, когда деньги, предназначенные для стимулирующих выплат, присваиваются руководством школы, есть, но "они, естественно, сразу решаются… с этим идет большая-большая работа".