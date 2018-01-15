МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Кремле считают, что тема досудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит глубокой проработке, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин выступил за введение в России внесудебного порядка закрытия экстремистских сайтов, что даст возможность оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

"Я не стал бы озвучивать какую-то позицию в данном случае. Это те вопросы, которые, безусловно, подлежат глубокой проработке", — сказал Песков.