В трех районах Дагестана восстановили электроснабжение после непогоды

МАХАЧКАЛА, 15 янв — РИА Новости. Электроснабжение в трех районах Дагестана, оставшихся без света из-за непогоды, полностью восстановлено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь дагестанской сетевой компании Александра Дудченко.

Отключения произошли в воскресенье и коснулись Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов.

"В 11.12 мск нарушенное электроснабжение в нескольких районах Дагестана, в зону которых попали 45 тысяч человек, полностью восстановлено", — сказала собеседница агентства.