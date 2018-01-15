В Москве картами "Москвенок" можно будет оплатить питание в школе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Электронные карты и брелоки "Москвенок", совмещенные с приложением "Тройка", выпустили в Москве, с их помощью можно будет не только проходить в школу и покупать еду в буфете, но и оплачивать проезд, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В Москве выпустили электронные карты и брелоки с транспортным приложением "Тройка" для школьников и родителей воспитанников детских дошкольных групп. По ним дети могут не только проходить в школу, выходить из нее и покупать еду в буфете, но и ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. А взрослые — сопровождать ребенка в здание, где находится дошкольная группа, и забирать его оттуда после занятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что карты и брелоки поступят в продажу в январе. Их можно приобрести в интернет-магазинах, после чего родители должны обратиться в образовательную организацию, чтобы привязать гаджет к лицевому счету пользователя "Москвенка".

"У карты два не зависящих друг от друга лицевых счета. Пополнить счет "Тройки" или записать любой тип проездного можно в кассах метро, через мобильное приложение "Метро Москвы", а также с помощью сервиса онлайн-пополнения в разделе "Услуги" на сайте mos.ru", — рассказал порталу первый замначальника московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Пополнить лицевой счет "Москвенка" можно будет на официальном портале мэра и правительства Москвы, через приложение "Госуслуги Москвы", со счета мобильного телефона и наличными через отделения и терминалы банков.

"Производством совмещенных с "Тройкой" карт "Москвенок" занимаются частные компании. Это стало возможным после того, как мы начали сертифицировать и разрешили подключать браслеты и брелоки, разработанные коммерческими фирмами, к информационной системе "Проход и питание". Сейчас сертификацию уже прошло несколько компаний-производителей", — уточнил Евгений Симановский, руководитель проекта "Москвенок" департамента информационных технологий Москвы.