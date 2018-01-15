Путин поручил усовершенствовать процедуру установления инвалидности

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта 2018 года вместе с Общественной палатой рассмотреть возможность общественного контроля в области медико-социальной экспертизы для инвалидов, принять меры по ее совершенствованию.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами, представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам. Она состоялась в Российской государственной специализированной академии искусств.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть с участием Общественной палаты Российской Федерации вопрос о совершенствовании системы общественного контроля в сфере медико-социальной экспертизы и при необходимости представить соответствующие предложения", — говорится в документе.

Кроме того, премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 марта поручено принять меры по совершенствованию процедуры медико­социальной экспертизы, предусматривающие определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы, а также предусматривающие возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Также президент дал указание правительству ежегодно докладывать о мероприятиях, учитывающих потребности инвалидов, при разработке и корректировке государственных программ, приоритетных проектов, в том числе в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, формирования комфортной городской среды.