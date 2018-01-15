Во всех вольерах Московского зоопарка планируют установить камеры

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московский зоопарк планирует оснастить камерами видеонаблюдения все вольеры до конца мая 2018 года, это позволит наблюдать за жизнью животных столичного зоопарка из любой точки мира, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Все вольеры Московского зоопарка планируют оснастить камерами видеонаблюдения до конца мая этого года. Они позволят в режиме реального времени следить за жизнью животных столичного зоосада из любой точки планеты", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, к системе видеонаблюдения уже подключены клетки с красными пандами, ягуарунди и гепардами. Наблюдать за сеансами кормления и играми животных можно на сайте зоопарка, выбрав тему "Веб-камеры" в разделе "О зоопарке".

"Ягуарунди — одни из самых скрытных наших питомцев. Посетителям не всегда удается их увидеть. Однако теперь любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния, понаблюдать за жизнью этих неуловимых зверьков", — рассказала порталу Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

По ее словам, не менее зрелищными обещают быть трансляции из вольеров красных панд. Эти животные становятся наиболее активными ближе к вечеру, в то время как активность гепардов приходится на утро, но увидеть их также непросто.

Добавляется, что до конца года в вольерах также планируется заменить устаревшие металлические сетки на современные ограждения. Они будут более пластичными и не нанесут вреда животным, а также позволят посетителям лучше рассмотреть зверей.