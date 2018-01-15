Капитана судна представили к награде МЧС за спасение моряков из КНДР

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Капитану камчатского судна "Петр Ильичев" вручена благодарность руководства краевого главка МЧС за спасение тонувших в Японском море северокорейских моряков, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что операция по спасению моряков, которые находились по колено в воде на давшей течь деревянной шхуне, прошла 10 декабря 2017 года. Судно "Петр Ильичев" держало путь в порт Пусан через исключительную экономическую зону КНДР.

"Со слов капитана, было принято решение поставить судно бортом на ветер, чтобы прикрыть шхуну от ветра и волн, после чего "Петр Ильичев" начал дрейфовать к шхуне. В это время палубная команда готовила средства спасения — спасательную сетку, спасательный круг, спасательный конец с выброской, лоцманский трап. С помощью этих средств экипажу удалось поднять на борт своего судна рыбаков — трое из них были живы и имели обморожения от долгого нахождения в холодной воде, их товарищ погиб накануне. Его тело также подняли на борт "Петра Ильичева". Спасенным оказали первую помощь и доставили в порт Владивосток", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, шхуна вышла в море еще 6 декабря. Уже на следующий день на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать, позже на ней обнаружилась течь, в результате чего она начала тонуть. 10 декабря рыбаки были спасены экипажем российского судна.

"Петр Ильичев" вернулся в Петропавловск-Камчатский накануне. За мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану судна "Петр Ильичев" было вручено благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что отличившихся при проведении спасательной операции моряков также намерены представить к ведомственной медали МЧС России "За спасение погибающих на водах". Соответствующие документы уже направлены в департамент кадровой политики спасательного ведомства.