Команды правительства и участников инвестфорума в Сочи сыграют в хоккей

СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Команды правительства России и участников XVII Российского инвестиционного форума (РИФ), который пройдет в Сочи 15-16 февраля, сразятся в хоккей в рамках мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Сочи.

Как подчеркнули в муниципалитете, хоккей с шайбой — один из наиболее популярных видов спорта в России, поэтому хоккейные матчи включаются в программу РИФ.

"Гала-матчи по хоккею стали неотъемлемой частью спортивной программы экономических форумов, проводимых под эгидой фонда "Росконгресс". В этот раз в ледовой баталии сойдутся команды правительства России и участников РИФ. Наградой для всех участников матча станут не только памятные призы, но хорошее настроение и заряд бодрости для продуктивной работы на форуме", — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации на официальном сайте форума, гала-матч состоится 16 февраля, в 10.30, в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне. Принять участие в поединке возможно после предварительной записи в личном кабинете на портале РИФ.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".