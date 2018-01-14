Бастрыкин назвал оптимальным распределение функций между СК и прокуратурой

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в интервью "Российской газете", что на сегодняшний день баланс процессуальной самостоятельности следственных органов и органов прокуратуры является оптимальным.

"Полагаю, разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия позитивно отразилось на качестве досудебного производства, а также повысило уровень обеспечения прав и законных интересов его участников. И приведенные мной статистические данные это подтверждают… Достигнутый баланс процессуальной самостоятельности следственных органов и органов прокуратуры является оптимальным для принятия ответственных решений при осуществлении полномочий в сфере уголовного судопроизводства", — заявил он в интервью "Российской газете".

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента якобы рассматривают проект о реструктуризации Следственного комитета и разделении его полномочий между Генпрокуратурой и МВД. Позднее эту информацию опровергли и в СК, и в МВД. Так, официальный представитель СК РФ назвала эту информацию "вбросом", отметив, что, возможно, "кому-то не нравится эффективность работы ведомства".