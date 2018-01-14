Бастрыкин считает важным определить пределы цензурирования интернета и СМИ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает важным определиться с пределами цензурирования в России интернета и СМИ, об этом он рассказал в интервью "Российской газете", которое выйдет в понедельник.

По его словам, для противодействия попыткам дестабилизировать обстановку в стране необходима продуманная и последовательная концепция информационной политики.

"Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России глобальной сети интернет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации", — сказал он.

Кроме того Бастрыкин считает, что для противодействия экстремизму и терроризму следует усилить антиэкстремистскую работу с участием представителей Минобрнауки, МВД, Роскомнадзора, Росмолодежи и Роспечати. Шире привлекать общественность и средства массовой информации, молодежные и студенческие организации, волонтеров, преподавательский состав вузов, а в наиболее проблемных регионах — инициировать профилактическую работу на уровне школ.