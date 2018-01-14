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Общество

Российские хоккеисты победили соперников из Китая в играх на льду Амура

12:3914.01.2018
(обновлено: 13:08 14.01.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области Международный хоккейный матч Содружество Россия / КНР на реке Амур. 14 января 2018Международный хоккейный матч Содружество Россия / КНР на реке Амур. 14 января 2018
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв — РИА Новости. Серия матчей между российскими и китайскими хоккеистами на льду реки Амур прошла в воскресенье во второй год подряд. Как и в прошлом году, в играх "Содружество" сильнее были спортсмены из России.

Трибуны на льду

Губернатор Амурской области Александр Козлов во время международного дружеского хоккейного матча Содружество на реке Амур. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области.
Хоккеисты из России и Китая сыграют в хоккей на границе на льду Амура
На льду пограничной реки были установлены трибуны на 300 человек. Здесь зрителей бесплатно угощали горячей гречневой кашей и чаем. Также на льду была организована фотозона.

Кроме того, матч транслировался на большом экране на набережной Амура. Здесь люди стали собираться заблаговременно. Самые морозостойкие, отстояв очередь к полевой кухне, устраивались на деревянных лавочках. Некоторые согревались тем, что двигались под музыку, разминался под музыку.

Также на набережной же шла торговля сувенирами. Особой популярностью пользовались шарфы со спортивной символикой.

"Мой внук занимается танцами, не хоккеем, но очень просил показать ему игру, — рассказала РИА Новости жительница Благовещенска Татьяна Борисова. — С большого экрана удобно смотреть трансляцию, атмосфера праздничная, мы уже сфотографировались, внука привела после тренировки, сейчас накормлю кашей и будем смотреть, болеть за Россию".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"

На набережную Амура пришло немало отцов с детьми. Как рассказал горожанин по имени Игорь, он привел посмотреть хоккей пятилетнего сына.

"На первую игру я его не приводил, смотрели из дома телевизионную прямую трансляцию. Сейчас уже пришли вместе. Объясняю правила, он уже интересуется, в какой форме наши. Очень хорошо, что игра проходит уже во второй раз, тем более в день рождения Валерия Харламова", — сказал он.

Болельщики на берегу отметили хорошую погоду — 18 градусов мороза, что достаточно тепло для дальневосточной зимы, и практически без ветра. Но на льду это ощущалось иначе, поэтому детские сборные сыграли только один десятиминутный период.

От Приамурья на лед вышла сборная спортсменов из городов Благовещенск, Свободный и поселка Новобурейский. Китай представили хоккеисты из Харбина и Цицикара. Вместе с командами на лед вышли символы стран — русский медведь и китайская панда.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области Международный хоккейный матч "Содружество" Россия / КНР на реке Амур. 14 января 2018
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
Международный хоккейный матч "Содружество" Россия / КНР на реке Амур. 14 января 2018

Три шайбы у детей и одна у юношей

© AFP 2018 / Nicholas T. LoVerde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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В прошлогоднем матче на Амуре детская игра закончилась со счетом 2:0 в пользу команды из Приамурья "Форвард". В этом году счет был крупнее – 3:0. При этом комментаторы отмечали, что в этом году команда из Китая подготовлена лучше, в особенности вратарь.

Едва закончив играть и получив медали, дети, сняв коньки, отправилась на трибуны, чтобы посмотреть на игру юношей.

Юноши провели три периода по 15 минут. Здесь, по выражению комментатора, игра была вязкой. Российская команда выиграла с минимальным перевесом — 1:0.

В понедельник российские хоккеисты отправятся в Харбин, чтобы провести ответные матчи. Там игры пройдут на крытых площадках.

В ноябре 2017 года министерство спорта Амурской области и управление по физической культуре и спорту города Цицикар договорились о совместном развитии хоккея.

Первая серия игр "Содружество" прошла на льду Амура 14 января 2017 года и была посвящена 70-летию российского хоккея. Тогда победа осталась за детской и взрослой командами из России. Капитаном взрослой команды год назад был губернатор Приамурья Александр Козлов.

© РИА Новости / Алексей Куденко / Михаил Корытов
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Те матчи были не первыми в истории Амурской области и приграничной провинции Хэйлунцзян. В марте 1958 году на стадионе "Динамо" (сейчас "Спартак") в Благовещенске прошел хоккейный матч, победу в котором одержали амурчане. Сохранилась фотография той игры, а в музее истории амурского спорта при Благовещенском спорткомитете был найден вымпел с бахромой, подаренный китайской делегацией.

После дружеского матча 2017 года глава Приамурья на российско-китайском ЭКСПО в Харбине обратился к губернатору провинции Хэйлунцзян Лу Хао с просьбой сделать спортивные встречи регулярными, глава китайской провинции инициативу поддержал.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области Международный хоккейный матч "Содружество" Россия / КНР на реке Амур. 14 января 2018
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
Международный хоккейный матч "Содружество" Россия / КНР на реке Амур. 14 января 2018
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Shdt.1957
Не по теме : случайно узнал для себя , остров Даманский на Амуре ценой больших потерь отвоевали , а потом подарили китайцам . За что погибли наши погранцы . Светлая память . Не знал , что подарили .
12:59
14.01.2018
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