Переправа в Крым закрыта более суток из-за погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа остается закрытой более суток, по обе стороны пролива в ожидании скопилось свыше 900 единиц транспорта, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская.

Движение паромов приостановлено из-за сильного ветра в ночь на 13 января. Ранее пресс-служба республиканского управления МЧС информировала о том, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с арктическим циклоном.

"В порту "Кавказ" ожидают легковых машин — 160, автобусов — 35, грузовых и малотоннажных — 380. В порту "Крым" легковых — 38, автобусов — 14,грузовых и малотоннажных — 300", — сказала РИА Новости Дятловская.

Ранее в "Морской дирекции" отметили, что штормовое предупреждение, по имеющимся прогнозам, продержится до обеда 14 января. Как только позволит погода, переправа снова откроется, движение паромов будет осуществляться по фактической погоде.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополя сейчас является главной транспортной артерией, связывающей полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.