МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Москвичам-победителям Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" будет предложена стажировка в правительстве столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения. Я уверен, что все финалисты-москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы", — заявил Собянин на открытии второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном округе в субботу.

Он отметил, что также намерен с финалистами конкурса обсудить "их дальнейшие возможности, их дальнейшую судьбу, конечно, с учётом того, что далеко не все хотят работать в государственных органах власти".

Собянин подчеркнул, что по итогам конкурса "Лидеры России" правительство Москвы переосмыслит подход к подбору кадров. По его словам, среди общего числа участников конкурса (89 тысяч) 37 тысяч представляют Москву.

"Когда был объявлен этот конкурс, четно говоря, я скорее ожидал более формальную историю и был очень приятно удивлён, что он проходит на самом высоком профессиональном уровне, и что в нем задействовано такое количество желающих. Это реальная новая традиция кадрового подбора и кадровой элиты", — подчеркнул мэр Москвы.

Он выразил надежду, что конкурс "Лидеры России" в дальнейшем станет новой традицией формирования кадрового потенциала.

Собянин, обращаясь к полуфиналистам, отметил, что все они будут востребованы в Москве.

"Москва сама является огромной корпорацией, у нас работает около 800 тысяч человек в самых разнообразных отраслях: здравоохранении, культуре, ЖКХ, образовании, строительстве, транспорте. Конечно, для нас очень важно иметь постоянную подпитку кадров. Очень важны финансы и материальные ресурсы, но без профессиональных кадров, без людей, у которых горят глаза, которые хотят работать и которые обладают уникальными навыками, все это не летает и не работает", — сказал мэр Москвы.

Он добавил, что в Москве и ранее существовала и существует система подбора резерва управленческих кадров, но она не имеет такого масштаба, как конкурс "Лидеры России".