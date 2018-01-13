Конкурс "Лидеры России" станет ежегодным

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" будет проходить каждый год, заявил в субботу первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У всех есть возможность добрать необходимых компетенций, добрать необходимых знаний и принять участие в конкурсе уже в 2018 году… Подобный конкурсный отбор будет проходить каждый год", — сказал Кириенко во время полуфинала конкурса по Москве.

Политик подчеркнул, что этот конкурс — не разовое мероприятие. "Это означает, что у каждого, не только сидящего в этом зале, но и у каждого, кто не сумел пройти в полуфиналы, будет хорошая возможность сделать для себя выводы. Потому что важнейшее требование, которое задано к организаторам — не просто определить победителей, но и каждому человеку дать глубокую обратную связь", — пояснил Кириенко.

По словам первого замглавы администрации президента РФ, обратная связь необходима, чтобы каждый человек понимал, что "если у тебя что-то получилось — в чем твои сильные стороны; если у тебя что-то не получилось или получилось хуже, чем могло бы быть — чего не хватает, что ты можешь сделать для того, чтобы добрать необходимых компетенций".

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России" — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. В финал конкурса выйдут 300 участников из 2,7 тысячи, которые прошли отборочную часть. Финалисты получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.