Медведев поздравил со столетием археолога Василия Любина

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил со 100-летним юбилеем археолога, ведущего научного сотрудника-консультанта отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василия Любина и назвал его человеком-легендой, сообщается на сайте кабинета министров.
Медведев отметил, что за годы работы поисковые маршруты ученого охватили практически все республики и края Северного Кавказа, пролегли в Армении, Азербайджане, Туркмении и даже в Африке, и всюду Любин делал открытия мирового уровня.
"И сейчас Вы продолжаете трудиться на благо науки, участвуете в полевых экспедициях, показывая всем нам пример ответственного, неравнодушного отношения к делу, которому посвятили всю свою жизнь", — добавил глава правительства.