МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских журналистов с днем печати и отметил, что они во многом определяют лицо современной отечественной журналистики, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области СМИ.
"Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов — сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики", — говорится в поздравительной телеграмме.
"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного правительства и журналистского сообщества. Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов", — добавил Собянин.