МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских журналистов с днем печати и отметил, что они во многом определяют лицо современной отечественной журналистики, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

День российской печати учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета.

Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области СМИ.

"Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов — сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики", — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам мэра, новости и репортажи, интервью и зарисовки, статьи и очерки помогают менять к лучшему Москву, крупнейшая в мире программа развития городской инфраструктуры получает достойное освещение в столичных СМИ.

"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного правительства и журналистского сообщества. Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов", — добавил Собянин.