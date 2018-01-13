Омские власти рассказали о сроках восстановления дома, где взорвался газ

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Власти разработают детальный план ремонта поврежденного взрывом газа пятиэтажного дома в Омске после его обследования комплексом "Струна", которое началось в субботу, сообщает горадминистрация.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск) 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили ожоги. СК возбудил уголовное дело.

"Специалисты МЧС России приступили к обследованию поврежденного здания специальным диагностическим комплексом "Струна". Он прибыл в Омск из Тюмени. По результатам мониторинга (сбор первоначальной информации и ее анализ может занять до трех суток) будет разработан детальный план проведения ремонтных работ", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в субботу глава города Оксана Фадина провела совещание по ликвидации происшествия. Руководители структурных подразделений администрации города отчитались о принимаемых мерах.

"На базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш" развернут пункт временного размещения. Администрации Октябрьского административного округа поручено провести работу с жителями дома, в том числе, связанную с оценкой ущерба и организации компенсационных выплат", — добавили в горадминистрации.

По данным прокуратуры региона, взрыв разрушил стену в квартире, граничащую с соседним подъездом, повреждены окна и обрушено ограждение балкона.