Омские власти рассказали о сроках восстановления дома, где взорвался газ

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Власти разработают детальный план ремонта поврежденного взрывом газа пятиэтажного дома в Омске после его обследования комплексом "Струна", которое началось в субботу, сообщает горадминистрация.
"Специалисты МЧС России приступили к обследованию поврежденного здания специальным диагностическим комплексом "Струна". Он прибыл в Омск из Тюмени. По результатам мониторинга (сбор первоначальной информации и ее анализ может занять до трех суток) будет разработан детальный план проведения ремонтных работ", — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что в субботу глава города Оксана Фадина провела совещание по ликвидации происшествия. Руководители структурных подразделений администрации города отчитались о принимаемых мерах.
"На базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш" развернут пункт временного размещения. Администрации Октябрьского административного округа поручено провести работу с жителями дома, в том числе, связанную с оценкой ущерба и организации компенсационных выплат", — добавили в горадминистрации.
По данным прокуратуры региона, взрыв разрушил стену в квартире, граничащую с соседним подъездом, повреждены окна и обрушено ограждение балкона.