ЮЖНО‐САХАЛИНСК, 13 янв — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко пообещал отдать щенка пароды маремма автору лучшего комментария про семейное счастье к его посту в соцсети Instagram.

Кожемяко сообщил своим подписчикам, что в первые дни января у живущей у него пары маремм родились четыре щенка.

"Мареммы – большие и свободолюбивые собаки, которые не могут жить на цепи или в городской квартире, они ценят открытое пространство и свежий воздух. Уверен, что среди моих читателей найдется немало тех, кто сможет предоставить одному из щенков комфортные условия и дружбу. Поделитесь в комментариях к этому сообщению рецептом своего семейного счастья. Автор самой интересной истории получит от меня в подарок верного друга и надежного защитника", — написал Кожемяко в подписи к фото с щенками.

Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg) Янв 12, 2018 at 6:16 PST

Под постом, опубликованным в субботу днем, уже более 70 комментариев с рецептами семейного счастья.