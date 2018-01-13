Сроки возвращения из Ирака семьи из ХМАО неизвестны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Моховикова держит на контроле ситуацию с жительницей Нижневартовска и тремя ее детьми, которые могут находиться в лагере иракского Мосула, однако информации о сроках их возвращения пока нет, сообщили РИА Новости в офисе омбудсмена.

Ранее член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова передала РИА Новости поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченский властей в лагере иракского Мосула. Саратова входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на территорию группировки "Исламское государство"*.

В списке, в частности, фигурирует жительница Нижневартовска. Отмечается, что она может находиться в Ираке с тремя детьми — двумя девочками и мальчиком. Власти города предполагают, что они могли попасть туда из Сирии.

"Из аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка информация о сроках прибытия (семьи на родину) не поступала. Вопрос по-прежнему остается на контроле уполномоченного", — заявили РИА Новости в офисе югорского омбудсмена.

В декабре уполномоченный по правам ребенка в Дагестане рассказала, что на территории Сирии и Ирака после разгрома ИГ* находятся несколько тысяч россиян с детьми, некоторые из них перебрались в соседние арабские страны. На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей.

Так, осенью прошлого года прибыли домой жительница Ханты-Мансийского автономного округа и ее малолетний ребенок, эвакуированные из Ирака.

*Террористическая организация, запрещенная в России.