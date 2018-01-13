Глава СЖР поздравил сотрудников печатных СМИ с профессиональным праздником

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравил сотрудников печатных СМИ с Днем российской печати, отметив их вклад в развитие гражданского общества в стране.

День российской печати учрежден указом президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета.

Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области средств массовой информации.

"Коллеги! Сегодня я обращаюсь к вам со словами признательности за тот огромный вклад, который каждый из вас вносит в решение насущных проблем, в становление гражданского общества и в развитие нашей страны", — говорится в поздравлении Соловьева, опубликованном на официальном сайте организации.

Он отметил, что российские журналисты принадлежат к разным поколениям, придерживаются различных взглядов, но всех их "объединяют профессионализм и настоящая преданность своему делу".

"В обществе профессия журналиста по праву считается одной из самых востребованных. Но вместе с тем является и одной из самых опасных. Выполняя свой профессиональный долг, журналисты зачастую подвергаются нападкам, административному и моральному давлению, иногда даже жертвуют жизнью. Но несмотря ни на что, каждый день зрители смотрят и слушают новые теле- и радиопрограммы, читают публикации полюбившихся авторов", — добавил Соловьев.