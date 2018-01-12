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Общество

Катание на санях, квесты и ретродискотека ждут москвичей в Старый Новый год

19:4312.01.2018
(обновлено: 20:42 12.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОткрытие катка. Архивное фотоОткрытие катка. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новогодние игры, квесты, катание на санях, фестиваль тюбинга, а также ретродискотека ждут москвичей в Старый Новый год, сообщили РИА Новости в пресс-службах столичных парков.

Картины на снегу и тюбинговая горка

Один из самых больших праздников пройдет в парке "Сокольники", где утром ожидается открытие кинологического стадиона, а уже днем и до вечера в парке отметят Старый Новый год развлекательной программой с конкурсами и призами. По информации дирекции "Мосгорпарк", гости "Сокольников", в частности, смогут порисовать цветными красками на снегу и ультрафиолетовыми указками на ледяных плитах-холстах, недавно установленных в парке.

"На 4-м Лучевом просеке пройдет праздничная музыкальная программа. Возле пагоды, расположенной за фонтаном, прозвучат любимые новогодние и рождественские композиции в исполнении фолк-певицы Марии Некалиной и певца Павла Пикалова, а также состоится танцевальное выступление Елены Дружновой и конкурсная программа от ведущего программы Артема Каскина", — говорится в пресс-релизе.

Снег в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Помимо этого, в праздничные выходные в парке "Фили" пройдут последние дни фестиваля "Путешествие в Рождество". По информации дирекции, днем в парке пройдут новогодние и рождественские игры и викторины, посетители смогут покататься на санях, запряженных лошадью, а также посмотреть интерактивный новогодний спектакль и поучаствовать в мастер-классе по современным танцам.

Парк Горького в канун Старого Нового года встретит москвичей фестивалем тюбинга, который пройдет на Крымской набережной. По словам организаторов, для зрителей организуют лаунж-зону с пуфами и чаем, а также VR-аттракцион, фотозону и другие развлечения.

"Гостей будут ждать захватывающие соревнования, включающие в себя заезды на дальность, семейные и веселые заезды", — говорится в анонсе мероприятия.

Ретротанцы, советское кино и французский шансон

Большая праздничная программа запланирована и на ВДНХ, где 14 января ожидают более четырех тысяч гостей. Для них будет организована ретродискотека на катке, где можно будет услышать самые известные песни 80-х годов.

"Праздничный вечер начнется с масштабного танцевального флешмоба. Вместе с аниматорами гости ВДНХ разучат несколько известных движений диско-танцев, чтобы потом устроить настоящую ретровечеринку на главном катке страны. Весь вечер на танцполе будут играть хиты 80-х, а на льду установят пять огромных диско-шаров — от 1,5 до 2 метров в диаметре", — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, гостей выставки ждут викторины, конкурсы и подарки, а также аниматоры, которые подскажут слова любимых песен. Главная фотозона катка будет выполнена в стиле открыток 30-80-х годов.

Помимо этого, 13 и 14 января пройдут кинопоказы. В рамках зимней образовательной программы ВДНХ в воскресенье в лектории "Рабочий и колхозница" пройдет показ и обсуждение советского фильма "Старый Новый год".

"Экскурсовод и москвовед Татьяна Воронцова расскажет о том, как появился этот праздник с противоречивым названием и как его отмечали в восьмидесятые. Показывая фрагменты из фильма, она подробно разберет, где именно в Москве снимались сцены картины, расскажет байки о съемках и актерах, вспомнит крылатые фразы и попытается ответить на вопрос, сколько вытечет портвейна из открытого бассейна" — отмечается в сообщении.

В субботу, 13 января, ВДНХ также предлагает посетить выступление музыкального дуэта поэта Вадика Королева и аккордеонистки Евгении Поповой. По информации пресс-службы ВДНХ, концертная программа сочетает в себе авторские стихи, современную интерпретацию французского шансона и танго.

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