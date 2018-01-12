Садовничий рассказал, когда будет готов рейтинг "Три миссии университета"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Второй рейтинг "Три миссии университета" подготовят к сентябрю 2018 года, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Я думаю, это будет… сентябрь 2018 года. Мы получили некий грант, который позволяет его не бросить", — сказал ректор журналистам.

Он отметил, что нужно проводить работу по популяризации данного рейтинга, это требует достаточно больших денежных вложений.

Ранее сообщалось, что Московский университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) и Московский физико-технический университет (МФТИ) вошли в топ-100 первого пилотного рейтинга вузов со штаб-квартирой в Москве "Три миссии университета".