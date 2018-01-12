Садовничий рассказал, когда будет готов рейтинг "Три миссии университета"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Второй рейтинг "Три миссии университета" подготовят к сентябрю 2018 года, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он отметил, что нужно проводить работу по популяризации данного рейтинга, это требует достаточно больших денежных вложений.
Ранее сообщалось, что Московский университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) и Московский физико-технический университет (МФТИ) вошли в топ-100 первого пилотного рейтинга вузов со штаб-квартирой в Москве "Три миссии университета".