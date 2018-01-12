Североморский школьник награжден медалью за спасение тонущей женщины

МУРМАНСК, 12 янв – РИА Новости. Североморский школьник Егор Фесенко, который летом прошлого года, находясь на каникулах в Калининграде, спас тонущую женщину, получил медаль "За мужество в спасении" российского союза спасателей, которую ему вручила член центрального штаба ОНФ, член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко, сообщается в релизе ОНФ.

Прошлым летом Егор Фесенко проводил каникулы у бабушки в Калининграде. Во время отдыха на озере Верхнее он увидел тонущую женщину, не раздумывая бросился на помощь и вытащил ее на берег. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшую госпитализировали.

Это уже не первая награда Егора за смелый поступок. Подростка уже чествовали в УМВД Калининградской области, его поступок оценили в ГУ МЧС по Мурманской области. На этот раз Егора наградили в его родной школе №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко в Североморске.

"Мужественность, смелость, сила характера не зависят от возраста. Егор – настоящий герой, достойный гражданин страны и настоящий человек", — сказала Кусайко, вручая награду.

Известно, что сам Егор неохотно рассказывает о том дне, когда спас женщину, да и приехавшим к водоему полицейским он назвал только свое имя. Как ранее рассказали в УМВД Калининградской области, североморский школьник оказался единственным человеком, бросившимся на помощь женщине. Ему пришлось проплыть около 45 метров, а после на себе тянуть пострадавшую до искусственного острова прогулочной зоны.

За свой поступок Егор также стал лауреатом IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества".