Скороварку, крючки и игрушки забыли пассажиры метро Москвы в праздники

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пассажиры московского метро в новогодние праздники забыли в поездах детские игрушки, рыболовные крючки и скороварку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"В период с 1 по 9 января 2018 года на склад забытых вещей поступило 159 предметов, забытых пассажирами. Среди забытых в январе вещей — детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения, скороварка", — говорится в сообщении.

Еще 22 забытых предмета поступили на склад 30 и 31 декабря.

С 1 по 9 января пассажирам выдали забытые вещи по 48 актам, что составило 30% от общего количества поступивших вещей. В основном это были дорожные сумки и рюкзаки с личными вещами.