Минтруд пообещал усиление контроля за выплатой алиментов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Механизм контроля за выплатой алиментов будет совершенствоваться, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на совещании по реализации президентского указа "Об объявлении Десятилетия детства".

Он рассказал о подготовке плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"Первый раздел и те вызовы, которые мы видим в сфере поддержки семей с детьми, связаны с доходами семей… Мы целый пакет мероприятий приняли, и в плане мы прописали вещи, связанные с анализом, с дальнейшими предложениями, предложений у нас достаточно много, их надо анализировать и сопоставлять с финансовыми возможностями государства", — сказал Топилин.

"Мы в первом разделе, связанном с мероприятиями, направленными на поддержку доходов семей при рождении и воспитании детей, также предусмотрели ещё вещи, связанные с решением вопроса об алиментах на содержание несовершеннолетних детей, потому что этот вопрос окончательно не решён и существует масса различных предложений", — продолжил министр.

Он добавил, что контролем за исполнением обязательств по выплате алиментов занимается служба судебных приставов.

"Чтобы лучше платили алименты, за это отвечает другое ведомство, они будут в этом направлении работать", — пояснил министр журналистам, говоря о развитии механизмов контроля за выплатой алиментов.