Минтруд пообещал усиление контроля за выплатой алиментов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Механизм контроля за выплатой алиментов будет совершенствоваться, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на совещании по реализации президентского указа "Об объявлении Десятилетия детства".
"Первый раздел и те вызовы, которые мы видим в сфере поддержки семей с детьми, связаны с доходами семей… Мы целый пакет мероприятий приняли, и в плане мы прописали вещи, связанные с анализом, с дальнейшими предложениями, предложений у нас достаточно много, их надо анализировать и сопоставлять с финансовыми возможностями государства", — сказал Топилин.
Он добавил, что контролем за исполнением обязательств по выплате алиментов занимается служба судебных приставов.
"Чтобы лучше платили алименты, за это отвечает другое ведомство, они будут в этом направлении работать", — пояснил министр журналистам, говоря о развитии механизмов контроля за выплатой алиментов.