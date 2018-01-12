Власти Югры объяснили, почему ледяная горка для детей стала платной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Платная ледяная горка в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа появилась за счет частных вложений предпринимателя и соответствует необходимым требованиям безопасности, при этом для детей построены и бесплатные горки, сообщил РИА Новости заместитель главы поселения – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Сергей Пастушок.

Ранее на сайте регионального штаба ОНФ появилась информация о жалобах жителей поселка, которые считают несправедливым наличие в центре населенного пункта ледяной горки, за катание на которой приходится платить до 300 рублей в час. В окружном штабе ОНФ также заявили, ссылаясь на предпринимателя, построившего объект, что прейскурант был согласован с администрацией поселения.

"Администрация на общественном совете объявила о том, что времена меняются, требования по безопасности возрастают. Всем понятно, что на зимних горках – будь они из снега или льда – люди получают травмы. Что делать с этим вопросом? Необходимы горки, которые имеют сертификаты соответствия безопасности", — отметил Пастушок.

По его словам, нашелся предприниматель, который вызвался построить такую горку за собственные деньги.

"Ему было предложено место, он закупил, установил ее, предоставил паспорт, соответствующие сертификаты, всю документацию. Все настроено на безопасность", — добавил собеседник агентства.

Он также уточнил, что в сквере, где установлен данный объект, имеются малые архитектурные формы, часть из них имеют горки – разных видов, разной высоты для детей различного возраста. "Восемь форм, на каждой из них горки, они бесплатные, рядом, в шаговой доступности", — сказал замглавы поселения.

Представитель администрации поселка также подчеркнул, что в режиме работы построенной предпринимателем ледяной горки ежедневно предусмотрены бесплатные часы для всех желающих.