Власти Югры объяснили, почему ледяная горка для детей стала платной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Платная ледяная горка в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа появилась за счет частных вложений предпринимателя и соответствует необходимым требованиям безопасности, при этом для детей построены и бесплатные горки, сообщил РИА Новости заместитель главы поселения – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Сергей Пастушок.
"Администрация на общественном совете объявила о том, что времена меняются, требования по безопасности возрастают. Всем понятно, что на зимних горках – будь они из снега или льда – люди получают травмы. Что делать с этим вопросом? Необходимы горки, которые имеют сертификаты соответствия безопасности", — отметил Пастушок.
"Ему было предложено место, он закупил, установил ее, предоставил паспорт, соответствующие сертификаты, всю документацию. Все настроено на безопасность", — добавил собеседник агентства.
Он также уточнил, что в сквере, где установлен данный объект, имеются малые архитектурные формы, часть из них имеют горки – разных видов, разной высоты для детей различного возраста. "Восемь форм, на каждой из них горки, они бесплатные, рядом, в шаговой доступности", — сказал замглавы поселения.
Представитель администрации поселка также подчеркнул, что в режиме работы построенной предпринимателем ледяной горки ежедневно предусмотрены бесплатные часы для всех желающих.