В МГУ рассказали о правилах поступления для победителей олимпиад

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победители школьных олимпиад для поступления в МГУ должны будут набрать определенный балл по профильному ЕГЭ, сказал на пресс-конференции ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Ректор отметил, что принципиально в 2018 году правила приема в университет не изменились.

"Из того, что надо донести до сведения ребят, что если они олимпиадники, то надо иметь 75 баллов по ЕГЭ по профильному предмету, чтобы, если по нему же победить, воспользоваться льготой. То есть льготой можно воспользоваться, если ЕГЭ тоже подтверждает уровень знаний", — сказал Садовничий.