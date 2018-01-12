МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии негосударственного образовательного учреждения высшего образования "Московская академия экономики и права".

"Рособрнадзор сообщает о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО "Московская академия экономики и права", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).